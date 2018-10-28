بالصور.. سائقة سعودية تعتلي منصات تتويج حلبة "أبوظبي" في مشاركتها الأولى‎

المصدر: جوني جبور-دبي

نجحت السائقة السعودية ريما الجفالي في حجز مكان لها على منصات تتويج حلبة مرسى ياس في أبوظبي ضمن سباقات بطولة كأس "تي أر دي 86" للفئة الفضية المخصصة للسائقين المبتدئين، بعد أن تمكنت وفي ظهورها الأول على صعيد هذه البطولة من احتلال المركزين الثاني والثالث في السباقين الأول والثاني الذين أقيما ضمن الجولة الافتتاحية من البطولة في موسمها الجديد.

وللمرة الأولى في بطولة كأس "تي آر دي 86" أصطف السائقة السعودية ريما الجفالي على خط الانطلاق في ظهورٍ أول لها في هذه البطولة، قبل أن تنجح الجفالي في انهاء السباق الأول في المركز الثاني، الذي أعقبته بإنهاء السباق الثاني المكون للجولة في المركز الثالث، ما أهلها لاعتلاء منصات التتويج في ظهورها الأول في البطولة

وعلقت ريما الجفالي على مشاركتها في منافسات كأس "تي آر دي 86" والصعود على منصات التتويج، قائلةً في تصريحات صحافية: "لن أنسى هذا اليوم أبدًا، فأنا أول سائقة سباقات من المملكة العربية السعودية تخوض هذه السلسلة، وهذا أمر يشرفني، خصوصاً أنه كان حلماً أرغب به ومن الرائع أن أستطيع تحقيقه في المنطقة، كما أنني سعيدة لاتخاذي قرار المشاركة في منافسات هذه البطولة"

وأضافت: " كان السباق رائعًا، فقد كانت المنافسة قوية والسيارات متقاربة، واشتدت المنافسة على كل منعطف، ارتكبت بعض الأخطاء، وهذا أمر عادي فأنا لا أزال في بداية رحلتي في عالم السباقات، ومع مرور الوقت في السباق زادت ثقتي بنفسي، وأركز الآن على تحسين أسلوب قيادتي وتطوير مهاراتي فيها".

وتابعت: " كان صعود منصة التتويج للمرة الأولى تجربة رائعة، وأنا سعيدة جدًا بتحقيق هذا الحلم".

والجدير ذكره، يتنافس السائقون في البطولة كأس "تي آر دي 86" جنبًا إلى جنب للصعود إلى منصة التتويج ضمن فئتين منفصلتين هما الذهبية والفضية، على مدى سبع جولات من السباقات المشوقة، على أن تنتقل البطولة في جولتها الثانية إلى حلبة دبي أوتودروم على أن تقام يومي 8 و9 ديسمبر.