اكتمال المربع الذهبي في مسابقة الريشة الطائرة بـ «دورة الشيخة هند»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأهلت أربع لاعبات للدور نصف النهائي بمسابقة الريشة الطائرة للمواطنات، ضمن «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، والتي سيسدل عليها الستار يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

ونجحت أربع مؤسسات حكومية في دخول المربع الذهبي، حيث تأهلت نادية خديم من «الطرق والمواصلات» بعد فوزها على سارة صلاح الدين من «مؤانئ دبي العالمية» في دور الـ16، كما فازت على مريم مبارك النوبي من «ديوا» في دور الثمانية، وتلتقي خديم مع مريم الأميري من «بلدية دبي»، التي تأهلت هي الأخرى بعد فوزها على مريم آل علي من «ديوا» في دور الـ16، وعلى فاطمة محمد عبدالله من «ديوا» في دور الثمانية.

كما تأهلت نورة سالم الشامسي من «ديوا»، بعد فوزها على بدرية البلوشي من «بلدية دبي» في دور الـ16، وعلى دلال البدور من «شرطة دبي» في دور الثمانية، وتلتقي في الدور نصف النهائي مع منى السهلاوي لاعبة «إينوك»، التي نجحت هي الأخرى في الصعود للمربع بعد فوزها على مريم السلاقي من «بلدية دبي» في دور الـ16 وعلى أمل يوسف من «النيابة العامة» في دور الثمانية.

وفي فئة الريشة الطائرة للمقيمات، تأهلت جينيلليو ليم من «صحة دبي» للمربع الذهبي بعد فوزها على ريهام الحلبي من «صحة دبي» في دور الـ16، وعلى تيتشي داوا من «دبي لخدمات الإسعاف» في دور الثمانية، وتلتقي في المربع الذهبي مع فيرني باكينجان من «هيئة الطرق»، التي فازت على سهام قدورة من «هيئة الطرق» في دور الـ16، وعلى يولاندا من «دبي لخدمات الإسعاف» في دور الثمانية.

واكتمل المربع للمقيمات بتأهل ميشيلي فيلار من «ديوا» بعد فوزها زينب برمان في دور الثمانية، وتلتقي مع روبا مورثي من «صحة دبي»، التي صعدت بفوزها على زميلتها ريحانة علي من «صحة دبي» في دور الثمانية.

وتقام غداً مباريات المربع الذهبي ونهائي المسابقة للمواطنات والمقيمات، بصالة دبي ستارز.

من جانب آخر، فازت سيرين زياد فيضي بالمركز الأول في مسابقة كرة الطاولة، بعد فوزها على يولاندا جودال من «دبي لخدمات الإسعاف»، في نهائي المسابقة التي أقيمت أول من أمس بصالة دبي ستارز، وجاءت يولاندا في الوصافة فيما حصلت هبة سامي من «النيابة العامة» على المركز الثالث، بعد فوزها على سندس محمود يونس من «هيئة الطرق» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تأهل «النيابة العامة» و«ديوا» لنهائي كرة السلة

تأهل فريقا «النيابة العامة» و«ديوا» للمباراة النهائية لمسابقة كرة السلة، بعدما نجح فريق النيابة في الفوز على فريق «شرطة دبي» 38-36، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أول من أمس، بصالة دبي ستارز في الدور نصف النهائي، فيما تأهل فريق ديوا للنهائي بعد الفوز على فريق هيئة الطرق 41-12، ويلتقي «النيابة العامة» مع «ديوا» في نهاية المسابقة غداً الإثنين، وتسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين «شرطة دبي»، و«هيئة الطرق».

- تقام غداً مباريات

المربع الذهبي ونهائي

مسابقة الريشة الطائرة

للمواطنات والمقيمات.