الطنيجي: البطائح في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

أكد عضو مجلس إدارة نادي البطائح، رئيس اللجنة الرياضية سعيد مطر الطنيجي، أن النادي استعد جيداً من أجل الوجود والظهور الأول في دوري الدرجة الأولى لأول مرة في الموسم المقبل 2019-2020، وذلك بعد سلسلة من الخطوات التي قام بها مجلس إدارة النادي واللجنة الرياضية بالاستعداد التدريجي للوجود في الدوري منذ ما يقارب من أربع سنوات، مشيراً إلى أن الوجود في دوري الهواة لن يؤثر في بقية الألعاب الموجودة في النادي.

وفاز البطائح أخيراً بجائزة أفضل نادي متطور في إمارة الشارقة، من خلال برنامج التميز الذي يعتمده مجلس الشارقة الرياضي لتقييم أندية الإمارة سنوياً.

وقال الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»: «الوجود في دوري الأولى لن يكون مجرد مشاركة شرفية بل سيكون هناك هدف وفق ملف خاص أعده النادي، ولن يؤثر في بقية الرياضات التي لها ميزانية محددة يُمنع الاقتراب منها، وذلك لإعطاء الفرصة لكل الرياضات».

وأضاف: «يضم النادي ألعاباً مختلفة فبجانب كرة القدم، هناك كرة الصالات، السلة، اليد، الطائرة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، الدراجات الهوائية والشطرنج، وجارٍ التجهيز أيضاً للعبة القوس والسهم ورياضات الدفاع عن النفس، وتضم هذه الرياضات 427 لاعباً».

وتابع الطنيجي: «الهدف هو التخطيط الإداري السليم، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسة مجلس الإدارة، إضافة إلى اختيار المعسكرات وانتقاء الأجهزة الفنية والإدارية المتميزة التي تضم خبرات جيدة، ويتزامن مع التخطيط الإداري والتخطيط الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وتأهيل الكوادر في الأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركات المجتمعية والأنشطة الثقافية، وكل هذه الرياضات والأنشطة لن تؤثر في الوجود بدوري الدرجة الأولى».

نادي البطائح استعد

للوجود في دوري

الهواة لأندية كرة

القدم منذ 4 سنوات.