«النيابة العامة» يتوج بلقب كرة اليد في «دورة الشيخة هند للسيدات»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اقتربت النسخة السادسة لـ«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها، وتنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، من خط النهاية، حيث سيسدل الستار على المنافسات الثلاثاء المقبل.

وحسم فريق النيابة العامة بدبي لقب كرة اليد، قبل جولة من الختام، بعد فوزه على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أول من أمس بصالة دبي ستارز.

وفاز «النيابة العامة» 15-13، بعد مباراة متكافئة من الفريقين، ليرفع الفائز رصيده إلي تسع نقاط، وتتبقى له مباراة أخيرة أمام فريق بلدية دبي، يوم الثلاثاء المقبل، في حين تجمد رصيد هيئة الطرق عند النقطة الخامسة، وله مباراة أمام «البلدية» غداً.

ويحتل فريق بلدية دبي المركز الثالث برصيد نقطتين من خسارتين، ولايزال أمامه فرصة للمنافسة على المركز الثاني، إلا أن الأمر مشروط بالفوز على «هيئة الطرق» و«النيابة العامة».

وتتجه بوصلة منافسات الدورة إلى مسبح نادي الوصل، الذي يستضيف مسابقة السباحة التي تشارك فيها 65 لاعبة من المواطنات والمقيمات، يمثلن 41 دائرة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة، وتشهد منافسات قوية بين المشاركات. وقد أنهت اللجنة المنظمة للدورة كل الترتيبات، خصوصاً أنها الفعالية الوحيدة ضمن أنشطة الدورة اليوم، على أن تعود الفعاليات غداً لبدء الأدوار النهائية في السلة والطائرة واليد وكرة الطاولة والريشة الطائرة.

على جانب آخر، تأهلت 16 لاعبة إلى الدور الثاني في مسابقة الريشة الطائرة، التي يسدل الستار على منافساتها غداً بلقاءات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

ففي فئة المواطنات، تأهلت سارة صلاح الدين من فريق موانئ دبي العالمية لتواجه نادية خديم من «هيئة الطرق»، ولطيفة ناصر من «ديوا» تواجه زميلتها مريم النوبي في الدائرة نفسها، وفاطمة محمد من «ديوا» أمام عبير عارف من «صحة دبي»، ومريم الأميري من «بلدية دبي» أمام مريم آل علي من «ديوا»، وسعاد ضاعن الفلاسي من «النيابة العامة» أمام دلال البدور من «شرطة دبي».

وتواجه بدرية البلوشي من فريق بلدية دبي منافستها نورة الشامسي من «ديوا»، وتلتقي أمل بخيت مع علياء النمر وكلتاهما من «النيابة العامة»، ومريم السلاقي من «بلدية دبي»، مع مريم السهلاوي من «إينوك»، وتقام مباريات الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب.

يستضيف مسبح نادي الوصل اليوم منافسات السباحة بمشاركة 65 لاعبة من المواطنات والمقيمات.