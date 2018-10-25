يوفانوفيتش: جاسم يعقوب لن يكرر خطأه مرة أخرى

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب فريق النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن «جاسم يعقوب لاعب صغير وصاعد بقوة، وارتكب خطأ واحداً أثناء وجوده مع المنتخب الأولمبي، وقد تحدثت معه، ووعد اللاعب بأنه لن يكرر خطأه مرة أخرى».

وقال يوفانوفيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، للحديث عن مباراة النصر والوحدة، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، المقرر لها غداً: «اللاعبون الصغار يرتكبون الأخطاء عادة في بداية طريقهم، ومن المفروض أن يتخذ اللاعبون هذه الأوقات بتركيز وأهمية، ولاعب النصر جاسم يعقوب، من اللاعبين المميزين في التدريبات، ولم أشاهد منه أي خطأ خلال وجودي مع الفريق، وأتوقع أن هذا سيكون آخر خطأ لجاسم يعقوب في كرة القدم».

وكانت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم قد قررت خلال اجتماعها، أول من أمس، معاقبة لاعبَي النصر والجزيرة والمنتخب الأولمبي، جاسم يعقوب وعبدالرحمن العامري، بتغريم كل منهما 50 ألف درهم، لخروجهما من معسكر المنتخب الأولمبي من دون إذن مسبق، قبل المباراة الودية الأخيرة للمنتخب أمام نظيره المنتخب المصري.

وأكد المدرب يوفانوفيتش صعوبة المباراة المقبلة أمام الوحدة، مشيراً إلى أنها مباراة جيدة ومهمة للفريقين، حيث إن النصر والوحدة يملكان ما يؤهلهم لتقديم مباراة جيدة والفوز بها، موضحاً أن العميد استعد جيداً للمباراة التي لا يبحث فيها عن أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

وعن الغيابات التي يعانيها النصر في مباراة الوحدة، أكد المدرب غياب ثلاثة لاعبين، هم أحمد شامبيه وراشد عمر وخالد جلال، بينما سينضم اللاعب، حبيب الفردان، إلى قائمة الفريق، لكن على دكة البدلاء، حتى يبدأ استعادة مستواه الطبيعي في المباريات المقبلة، خصوصاً بعد فترة صعبة عاشها اللاعب في الفترة الماضية بسبب ظروف تسجيله مع الفريق وعدم خوضه أي مباراة ودية.

وأضاف يوفانوفيتش: «فريق الوحدة من الفرق القوية، ويضم لاعبين مميزين، وبالتأكيد يبحث عن الفوز، واستعد النصر للمباراة جيداً، مثل أي مباراة أخرى، وأتوقع أن تكون نوعية المباريات الصعبة حافزاً للاعبين لتقديم أداء جيد، والعودة إلى طريق المنافسة هذا الموسم».

المشجع النصراوي الصغير: فوجئت بتكريم العميد

أكد المشجع النصراوي الصغير، خالد علي، أنه فوجئ بتكريم شركة النصر لكرة القدم له، أول من أمس، عقب انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن قناة «دبي الرياضية»، وهو سعيد بفوز فريقه النصر على الوصل في ديربي بردبي بنتيجة 3-1، ويقول «دبي زرقاء» بصوت عالٍ، وهو ما كان سبباً في تناقل الفيديو بين الجمهور النصراوي، ووصل إلى لاعبي الفريق الأول، والمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وقال خالد علي لـ«الإمارات اليوم»: «فوجئت بالتكريم من قبل إدارة النادي، ولم أكن أعلم أن هناك تكريماً، بل ذهبت إلى النادي بناء على طلب من قريبي نواف، وهو يقول لي تعال لكي نذهب إلى مخزن النادي فقط، ولكن فوجئت بوجود رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، وقد قام بتكريمي والتقاط الصور التذكارية، إضافة إلى السماح لي بمشاهدة الفريق من داخل غرفة تبديل الملابس، والتحدث مع المدرب الصربي، إيفان يوفانوفيتش».

وأشار خالد علي إلى أن رئيس شركة النصر، وكل من وجد في يوم التكريم، طلبوا منه الوجود باستمرار خلف الفريق في المباريات، والتواصل معهم إذا احتاج أي شيء.

وأوضح نواف، وهو أحد أقارب خالد علي، الذي كان يصحبه في المباراة، أن الطفل الصغير صاحب السنوات السبع من أسرة نصراوية أباً عن جد، ودائماً ما يحرص على حضور مباريات الفريق منذ ثلاث سنوات تقريباً، أي وهو في عمر الرابعة.

وأضاف نواف: «يوم المباراة شعر خالد بسعادة كبيرة، نتيجة الوجود الجماهيري الكبير في المدرجات، والحماس، والنتيجة الكبيرة التي تحققت، وبدأ يعلو صوته في التشجيع، وخالد على تواصل باستمرار مع لاعبي الفريق الأول، مثل طارق أحمد وخليفة مبارك وأحمد إبراهيم، وعدد آخر من اللاعبين، وسمحت له إدارة النادي بالوجود في غرفة تبديل الملابس والتحدث مع المدرب، وأبدى الجميع سعادة كبيرة باستقباله».