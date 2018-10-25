شقيقتان من «ديوا» تسيطران على لعبة الأذكياء في «دورة الشيخة هند»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تُوجت لاعبة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) إيمان العارف، بالمركز الأول في مسابقة الشطرنج لفئة المواطنات لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات. وتمكنت إيمان من جمع ست نقاط في سبع مواجهات خاضتها في البطولة، التي شاركت فيها 37 لاعبة.

وجاءت شقيقتها أمل العارف من «ديوا» في المركز الثاني بالنقاط نفسها وبفارق كسر التعادل، وحلت لاعبة مؤسسة دبي للإعلام منى الهرمودي، في المركز الثالث بالرصيد نفسه وبكسر التعادل.

وحصلت عائشة الحوسني من القيادة العامة لشرطة دبي على لقب فئة أصحاب الهمم، بعدما سجلت 4.5 نقاط من سبع جولات. وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، أن النجاحات التي تحققها الدورة من عام إلى آخر، هي تأكيد على النقلة النوعية التي أحدثها المجلس خلال الأعوام الماضية على صعيد تطوير رياضة المرأة.

وقال للصحافيين: استطاع المجلس أن ينتزع المرأة العاملة من روتين عملها كموظفة لتصبح رياضية تمارس التدريبات والنشاط البدني كل يوم على مدار العام، استعداداً لخوض المنافسات، حتى إنها تشارك مع أفراد أسرتها من بناتها وأخواتها ليتنافسن مع بعضهن في الدورة، كما أنها ساعدت على تحقيق هدفنا جميعاً، وهو أن تكون الرياضة أسلوب حياة وثقافة بين جميع أفراد المجتمع.

وأوضح حارب أن هذه النسخة مختلفة عن النسخ الماضية، نظراً لزيادة أعداد المشاركات سواء المواطنات أو المقيمات اللاتي ظهرن بقوة بعد قرار صاحب السمو رئيس الدولة بمشاركة المقيمين في الأنشطة الرياضية، وهو ما فتح الباب أمام اللجنة المنظمة لمشاركة المقيمات في الحدث، وبالتالي أثرى المنافسات مع الحفاظ على مكانة اللاعبات المواطنات من خلال وجود فئتين في التنافس.

ووجه الأمين العام الشكر إلى اللجنة المنظمة للدورة على الجهد المبذول، قائلاً: لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي تقوم بعمل كبير، ولديها أجندة طويلة من الأنشطة على مدار الموسم، وتسير في اتجاه أهداف المجلس نفسها.