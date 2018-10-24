جلال قادري: ظاهرة «إقالات المدربين» تقف أمام تطور الكرة العربية

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

وصف مدرب الإمارات، التونسي جلال قادري، ظاهرة اقالات المدربين في دوري الخليج العربي بأنها غير جيدة لكونها تحدث بعد وقت قصير من انطلاق الموسم وأحيانا بعد مباراتين أو أكثر، الأمر الذي لا يؤدي إلى التطور المطلوب على المستوى العربي بسبب هذه الظاهرة، موضحاً أن المدرب المُقال مستحيل أن يكون السبب الوحيد في تراجع النتائج، في حين أن المدربين في أوروبا يبقون على رأس عملهم بين 4-5 إلى مواسم وأحياناً أكثر.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس في نادي الإمارات والخاص بمباراة الظفرة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي غداً الخميس، حيث دعا التونسي جلال قادري، مدرب فريق الإمارات إلى ضرورة توخي الحذر والتركيز وعدم ارتكاب الأخطاء أمام الظفرة في المواجهة المرتقبة بين الفريقين لأجل العودة بأفضل نتيجة في مرحلة مهمة من المنافسة.

وقال المدرب: "يجب ضرورة آخذ الأمور على درجة كبيرة من الأهمية أمام خصم حقق 3 انتصارات توالياً في الدوري وكأس الخليج العربي، مع الوضع في الاعتبار فوزه اللافت على فريق في حجم الوحدة يعد من المنافسين على المراكز الأولى على لائحة الترتيب".

وأشار المدرب إلى غياب اللاعب الإيفواري بكاري كونيه، عن التشكيلة الأساسية بداعي الإصابة، في حين يبقى مصير مشاركة المدافع سبيل غازي حسب التوصية الطبية إثر الإصابة التي تعرض لها قبل لقاء الجولة الماضية أمام بني ياس.