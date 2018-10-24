غارسيا يقطع بطاقة التأهل إلى «غولف موانئ دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قفز الإسباني، سيرجيو غارسيا، إلى المركز 25 في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد فوزه بلقب بطولة الأندلس «فالديراما ماسترز»، ليحجز بطاقة التأهل إلى النسخة العاشرة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، وتختتم موسم الجولة الأوروبية على ملاعب عقارات جميرا للغولف من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وتألق غارسيا بين جماهيره في إقليم الأندلس، ليتقدم بطل الماسترز، العام الماضي، من المركز 41 إلى المركز 25 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع مليون و186 ألفاً و138 نقطة، وحصد اللاعب لقبه رقم 15 في الجولة الأوروبية عموماً، وأصبح أول لاعب منذ أسطورة الغولف، كولين مونتجمري، يتوّج بلقب البطولة نفسها ثلاث مرات على التوالي في أوروبا.

وأنهى الإيرلندي، شين لوري، البطولة في المركز الثاني بفارق أربع ضربات عن غارسيا، وبهذه النتيجة حجز صاحب الـ31 عاماً مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بعد تقدمه من المركز 63 إلى المركز 43 في ترتيب «السباق إلى دبي»، وسيكون أمام تحدٍّ لتحسين أدائه في البطولات المقبلة لتعزيز رصيده قبل البطولة الختامية في دبي.

وفي الوقت نفسه، حصل الإنجليزي، أشلي شيستر، على المركز الرابع ليكسب 116 ألفاً و250 نقطة ويتحرك من المركز 88 إلى المركز 67، ويصبح قريباً من حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية لأول مرة في مسيرته.

ومع تبقي أربع بطولات فقط على تحديد هوية أصحاب المراكز الـ60 الأوائل الموسم الحالي، والتنافس على لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، مازال الفرنسي، فرانشيسكو موليناري، يتصدر الترتيب بأربعة ملايين و635 ألفاً و909 نقاط، بينما يوجد البريطاني تومي فليتوود في المركز الثاني برصيد ثلاثة ملايين و291 ألفاً و967 نقطة، ويكمل الأميركي، باتريك ريد، المراكز الثلاثة الأولى بمجموع ثلاثة ملايين و75 ألفاً و948 نقطة.