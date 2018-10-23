المواطنة مريم .. مرشحة لتحكيم مباريات دولية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن ترشيح الحكمان المواطنتان مريم شاكر "ساحة" وعشبه المنصوري "مساعد" لقائمة الحكام الدولية 2019 بعد نجاحهما في الاختبارات الفنية والبدنية والطبية التي عقدها اتحاد الكرة شهر سبتمبر الماضي.

وقال المدير الفني للحكمات محمد هديب أن الظهور الأول لمريم شاكر كحكم ساحة كان في عام 2011 بعد تفرغها من نشاط كرة القدم النسائية كونها كانت إحدى لاعبات منتخبنا الوطني الأول للسيدات، والاندماج في سلك التحكيم من خلال اكتسابها العديد من الخبرات خلال مشاركتها في الدورات التدريبية التي نظمتها لجنة كرة قدم السيدات.

وأضاف "على نفس الوتيرة سارت عشبة المنصوري لاعبة منتخبنا الوطني الأول السابقة، وقرارها ورغبتها في دخول مجال التحكيم في عام 2016 كحكم مساعد في المراحل السنية وصولاً لدوري الدرجة الأولى للسيدات".

ومن المنتظر ان يتم اعتماد ضم الحكمتين في شهر يناير المقبل، ومن ثم سيتبعه مشاركتهما في الدورة التدريبية لحكام النخبة الآسيوية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مقره بكوالالمبور في الشهر ذاته، سيخضعان خلالها لتدريبات لياقة بدنية، واختبار في اللغة الإنجليزية.