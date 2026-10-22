«اذكروا المحاسن أيها الناس».. عنوان خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة

ذكرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بأن خطبة الجمعة غداً في جميع مساجد الدولة ستكون بعنوان «اذكروا المحاسن أيها الناس».

وتتناول الخطبة أهمية استحضار محاسن الآخرين، والتذكير بفضائلهم، ونشر الكلمة الطيبة التي تعزز المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع، وترسخ قيم الاحترام والتقدير، وتسهم في توطيد العلاقات الإنسانية ونشر الإيجابية بين الناس.