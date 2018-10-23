عبدالله الشرقي: ميداليات «بناء الأجسام» في مقدونيا وروسيا إضافة فنية مميزة

المصدر: محمد فاضل ــ دبي

اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الميداليات الـ10 التي ظفر بها لاعبو المنتخب الوطني خلال المشاركة في بطولتي كأس الاتحاد الدولي في مقدونيا والغراند بريس في روسيا إضافة فنية مميزة لبناء الأجسام الإماراتية على المستوى الدولي، خصوصاً أن البطولتين أقيمتا في أوروبا، ما يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الرياضة الإماراتية.

جاء ذلك خلال استقباله بعثة المنتخب، الذي نظمه اتحاد اللعبة مساء أول من أمس في مطار دبي الدولي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية علي بن حيدر، والأمين العام محمد عبدالرحيم المري، والسكرتير التنفيذي عبدالمجيد قاسم يزبك، وعدد من أسر لاعبي المنتخب، موضحاً لـ«الإمارات اليوم» أن «الميداليات تعززت بخبرات جديدة وتجارب مثمرة، برهنت على نجاح جهود لجنة المنتخبات بتطوير المردودين الفني والبدني، والفضل يرجع إلى اللاعبين أنفسهم ومدربيهم والجهاز الفني للمنتخب الوطني».

وكان منتخب بناء الأجسام قد فاز بأربع ميداليات ملونة في بطولة الغراند بريكس - روسيا، عن طريق إبراهيم الحوسني، الذي فاز بالميدالية الفضية في الكلاسيك، وثلاث برونزيات لكل من موسى البلوشي، وفهد الجنيبي، وعبدالله رستم، وفي بطولة كأس الاتحاد الدولي في مقدونيا نال لاعب المنتخب الوطني موسى البلوشي الميدالية الذهبية في الكلاسيك لأطول من 180 سم، وذهبية وكأس بطل الأبطال على مستوى البطولة، بينما نال الذهبية الثالثة اللاعب مشاري جمعة دار، بوزن 70 كيلوغراماً، وأحرز الميداليات الفضيات كل من عبدالله الشحي وفهد الجنيبي بوزن 90 كيلوغراماً، وفهد الجهوري بوزن 95 كيلوغراماً، وعبدالله الشحي في الفيزيك في فئة الطول 179 سم.