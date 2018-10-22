حمدان بن محمد يشهد ختامي «تمهيدي المرموم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، السباق الختامي لمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «تمهيدي المرموم»، الذي خصّص لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، وذلك في مضمار المرموم في دبي.

وأقيمت في اليوم الختامي ثمانية أشواط، أربعة منها في سن اللقايا لمسافة أربعة كيلومترات، ومثلها في سن الإيذاع لمسافة خمسة كيلومترات، إذ قاد غياث الهلالي هجن العاصفة للحصول على لقب الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات عن طريق (الشاهينية)، التي سجلت أفضل توقيت في جميع أشواط اللقايا، بوصولها إلى خط النهاية في توقيت قدره 5:46:3 دقائق، بينما أظهر المضمر سيف عمر العميمي قدراته من خلال قيادته لـ(الظبي)، المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى الصدارة في الشوط الثاني للبكار المهجنات، وذلك في زمن بلغ 5:46:6 دقائق، وعادت المؤسسة نفسها للسيطرة على لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات عن طريق المضمر سعيد محمد مروشد الذي قاد (شاهين) للصدارة بتوقيت 5:52:3 دقائق، وجاء ختام تحديات اللقايا مع (سردال) لهجن الرئاسة، الذي حاز تحت قيادة المضمر راشد بالسم المنصوري، على صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات في زمن 5:47:6 دقائق.

في المقابل، هيمنت هجن العاصفة على الصدارة في الشوطين الأول والثاني للإيذاع، حيث قاد المضمر غياث الهلالي (الشاهينية) إلى صدارة الإيذاع البكار المحليات بتوقيت 7:26:2 دقائق، بينما ظفرت (الشاهينية) الأخرى بصدارة شوط الإيذاع البكار المهجنات، وذلك في زمن 7:25:6 دقائق كان هو الأفضل في جميع أشواط سن الإيذاع، أما الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات، عادت من خلاله إلى الصدارة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة سعيد محمد مروشد، مضمر (الشامي)، الذي سجل توقيتاً قدره 7:31:4 دقائق.

وسجلت هجن الرئاسة حضورها القوي من خلال الشوط الرابع المخصص للإيذاع الجعدان المهجنات بواسطة (فتّاك) تحت قيادة المضمر راشد بالسم المنصوري، وكان ذلك في زمن 7:33:8 دقائق.

أما أبرز نتائج تحديات اللقايا والإيذاع لهجن أبناء القبائل، التي شهدت إقامة أربعة أشواط لسن الإيذاع، ومثلها في سن اللقايا، شهدت فوز (اجتياح) المملوكة إلى علي سعيد سالم الزرعي بلقب الشوط الأول في توقيت بلغ 7:35:9 دقائق، بينما أهدت (شنان) مالكها سعيد سيف عتيق الحميري صدارة ثاني أشواط اللقايا، الذي خصّص للبكار المهجنات، حيث وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 7:34:5 دقائق.

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أشواط شهدها اليوم الختامي، أربعة منها في سن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات.