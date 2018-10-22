دبا الفجيرة يستغني عن كاميلي ويتعاقد مع السوري قويض

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلن نادي دبا الفجيرة الرياضي عبر حسابه على «تويتر»، عن التعاقد رسمياً مع مدرب الظفرة، السوري محمد قويض، لقيادة الفريق الأول في منافسات الموسم الحالي من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن قرر الاستغناء عن المدرب البرازيلي، باولو كاميلي، إثر تردي نتائج الفريق خلال المباريات الماضية، وتعرض «النواخذة» إلى خمس خسائر في الدوري، وخسارتين في كأس الخليج العربي، ما دفع النادي إلى اتخاذ قرار التخلي عن المدرب لتغيير شكل الفريق مستقبلاً.

وسبق للمدرب السوري قويض الظهور في المنطقة الفنية في دوري الخليج العربي خلال المواسم السابقة، إذ درب الظفرة، وكان قد خاض تجارب تدريبية عربية مع أندية الكرامة السوري، والوحدات الأردني، وزاخو العراقي، والعهد اللبناني.