براءة عبدالله موسى من تهمة التشهير بناديه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

برّأت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، لاعب كرة القدم عبدالله موسى، من تهمة التشهير بناديه السابق، بعد نشره، سابقاً، تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اعتبرها ناديه مسيئة إليه، وتشهّر به. يذكر أن اللاعب الذي غاب عن المباريات فترة طويلة، نجح في سبتمبر الماضي في التعاقد مع فريق الفجيرة. وأعرب اللاعب عن سعادته عقب صدور الحكم ببراءته، موضحاً أنه لم يقم بالإساءة إلى النادي والقائمين عليه، مشيراً إلى أن النادي كان صاحب الفضل عليه في وجوده على الساحة الكروية، ومشيدا في تصريحات صحافية في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها محاميه حاجي البلوشي، في الدفاع عنه خلال طول فترة نظر القضية.

في المقابل، قال المحامي حاجي البلوشي: موكلي لاعب كرة محترف، متعاقد مع نادٍ معروف، وكان أحد أعضاء المنتخب الوطني، ومرتبط بالنادي بعقد ينظم العلاقة بين الطرفين، ويحدد الالتزامات المتبادلة بينهما. وأضاف: في إطار تنفيذ بنود العقد حدثت خلافات بين الطرفين بشأن المستحقات المالية لموكلي لدى النادي، وادعاء النادي أن اللاعب لا ينتظم في التدريب، وقد عجز الطرفان عن التوصل لحل لهذه الخلافات، فسلكا الطريق الذي رسمه القانون لحل الخلافات باللجوء لغرفة فض المنازعات باتحاد كرة القدم. وتابع البلوشي: فوجئ عبدالله موسى بتقديم النادي إقراراً يحوي تعهدات والتزامات لم يقرها أو يلتزم بها، فما كان منه إلا أن استخدم حقه المشروع في القانون بأن يطعن بالتزوير. وكانت النيابة العامة قد أحالت اللاعب إلى القضاء، بوصفه قام بالتشهير بناديه، وأسند واقعة من شأنها أن تجعل ناديه السابق محل عقاب وازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية، ونشر تغريدة على «تويتر»، اتهم فيها النادي بالتزوير، وعزمه على تقديم بلاغ، مرفقاً بالتغريدة صورة من إقرار منسوب صدوره إليه، وكان ذلك باستعمال وسيلة تقنية معلومات. وجاء في تغريدة عبدالله موسى «يا جماعة الخير، حد فيكم يروح يفهم الإدارة بأن تزوير البنود ليس بهذه الطريقة، رونالدو وميسي ما يدفعون 10 ملايين عند تغيبهم عن التدريب... آسف لأني راح أقدمها للشرطة لإثبات صحتها من عدمها. سبحان الله». وأرفق بها صورة للإقرار الذي يشكك فيه. جدير بالذكر أن نصّ الإقرار الذي يشكك فيه اللاعب يتضمن أنه سيلتزم بجميع بنود عقده مع شركة كرة القدم التابعة لناديه السابق، بالإضافة إلى التزامه بعدم الغياب عن أي تدريب من التدريبات اليومية والمعسكرات التدريبية وجميع المباريات الرسمية والودية. ونصّ الإقرار على أنه لن يقوم بالتصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال قنوات التواصل المسموعة أو المرئية دون إذن كتابي من النادي، والالتزام بعدم التصريح نهائياً لأي وسيلة من وسائل الإعلام بجميع أنواعها دون إذن كتابي. وأشار الإقرار إلى أنه في حال مخالفته اللوائح التي تسلمها وقبلها جميعاً دون تحفظ، أو أي من اللوائح المنظمة لنشاط كرة القدم، سواء المحلية أو الدولية أو الآسيوية، فإن اللاعب يقر بحق شركة النادي الرياضية لكرة القدم في فسخ عقده مباشرة دون الالتزام برفع الأمر للجان اتحاد الكرة الإماراتي، بالإضافة إلى سقوط جميع حقوقه التعاقدية لدى النادي عند ارتكابه أي مخالفة، مع الالتزام بسداد مبلغ إجمالي وقدره 10 ملايين درهم إماراتي لشركة النادي.

وقع عبدالله موسى عقداً في الفترة الأخيرة للعب لفريق الفجيرة.