«أبيض الشواطئ» يهزم عُمان ودياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغلّب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على المنتخب العُماني بركلات الجزاء الترجيحية بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد نهاية أشواط المباراة الرئيسة الثلاث، والشوط الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين في المباراة الودية التي أقيمت مساء أول من أمس على الملعب الرملي في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، ضمن المعسكر الداخلي لأبيض الشواطئ استعداداً لكأس العالم للقارات التي ستقام بمنطقة أم سقيم في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل، بتنظيم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع لجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي (فيفا).

وسجل هدفي الأبيض في الأشواط الأصلية والإضافية هشام المنتصر ووليد محمدي، وفي ركلات الجزاء الترجيحية سجل وليد بشر ومحمد الزعابي، فيما أضاع المنتخب العماني ركلتين بعد تألق حارس المنتخب الوطني حميد البلوشي. ويلتقي الأبيض مع عمان مجدداً عصر اليوم، على أرضية الملعب الرملي في حديقة الممزر بدبي. ويستمر المعسكر الحالي لأبيض الشواطئ حتى موعد منافسات البطولة القارية، التي ستفتتح بلقاء مصر في السادس من نوفمبر المقبل، وتضم مجموعة الأبيض، إضافة إلى منتخب الفراعنة، كلاً من البرازيل وإسبانيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات تاهيتي والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران.