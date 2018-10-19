بعثة منتخب الشابات تغادر إلى قيرغيزستان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت بعثة منتخب الشابات تحت 19 عاماً، صباح أمس، عبر مطار دبي الدولي متوجهة إلى مدينة بيشكيك القيرغيزستانية لخوض غمار التصفيات الآسيوية للشابات 2019، والتي تستضيفها قيرغيزستان في الفترة من 20 إلى 28 الجاري.

كانت القرعة التي أُجريت في مايو الماضي أوقعت منتخبنا في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات قيرغيزستان «البلد المستضيف» والمالديف وأوزبكستان وغوام.

ويفتتح منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب قيرغيزستان غدا السبت، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، فيما يواجه منتخب المالديف في المباراة الثانية الاثنين 22 الجاري، ويواجه في المباراة الثالثة منتخب أوزبكستان يوم 26 الجاري، على أن يختتم مبارياته يوم 28 من الشهر نفسه، بمواجهة منتخب غوام وذلك على استاد دولين عمرزاكوف بمدينة بيشكيك.

ويتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحصلان على المركز الثاني.