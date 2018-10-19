زوجة شيوتاني تعشق هدوء العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكدت زوجة لاعب فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، نانتي تيهيو، أن عدم وجود عدد كبير من الجالية اليابانية ليس هاجساً كبيراً بالنسبة للأسرة التي تقضي معظم أوقاتها في المنزل، مع زيارات متكررة لبعض مناطق الجذب السياحي في مدينة العين، في أوقات الراحة التي يحصل عليها زوجها، مؤكدة أنها مغرمة بمدينة العين، للهدوء الكبير التي تتمتع به، كما أنها معجبة بحديقة الحيوانات التي سجلت لها زيارة أخيراً.

وقالت نانتي لـ«الإمارات اليوم»: «إن كل أفراد العائلة سعداء بالأجواء في مدينة العين، والنجاحات التي يحققها الفريق على مستوى الألقاب التي حصدها في الموسم الماضي، بعد التتويج بثنائية كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي»، وأكدت أنها «تأمل استمرار الفريق في حصد كل الألقاب التي يشارك فيها، وأن يكون زوجها دائماً في مستواه المعروف عنه».

وكانت أسرة تسوكاسا شيوتاني تابعت مباراة فريق العين أمام الظفرة في الجولة الماضية من كأس الخليج العربي برفقة بعض الأصدقاء، في حين حمل أحدهم لافتة يطالب فيها شيوتاني بتقديم كل ما لديه في المباراة، وتحقيق الفوز.

وأوضحت أنها تقف دائماً خلف زوجها في جميع المباريات التي يخوضها مع «الزعيم»، وأنها تأمل بدعمها له من المدرجات أن يواصل تقديم المستويات الجيدة التي ظل يقدمها منذ انتقاله إلى فريق العين الموسم الماضي، والتي مكّنته من حجز مقعده أساسياً في تشكيلة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، معربةً عن أملها في أن يلفت الأداء الذي يقدمه زوجها أنظار مدرب المنتخب الياباني، هاجيمي مورياسو.

وانتقل شيوتاني إلى العين في يونيو 2017 قادماً من سانفريس هيروشيما الياباني، بعقد لمدة موسمين في خانة اللاعب الكوري لي ميونغ جوو، ليصبح أول لاعب ياباني في تاريخ «الزعيم»، ويتمتع تسوكاسا ببنية قوية، والسرعة والدقة في التمرير.