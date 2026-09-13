3 أشخاص فقط في العالم كله يمكنهم السفر دون جواز .. من هم ؟

يتمتع 3 أشخاص فقط حول العالم بامتياز السفر دون الحاجة إلى جواز سفر، في امتياز استثنائي يرتبط بمكانتهم الدستورية والملكية.

والأشخاص الثلاثة الذين يحظون بهذه الميزة هم ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وإمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو.

ففي بريطانيا، ورث الملك تشارلز الثالث هذا الامتياز عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت الوحيدة التي تستطيع السفر دون جواز سفر خلال فترة حكمها، إذ تُصدر وزارة الخارجية البريطانية وثيقة خاصة باسمه بدلًا من جواز السفر.

أما في اليابان، فلا يحتاج الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى جوازي سفر عند السفر إلى الخارج، إذ تعتبر السلطات اليابانية أن تقديم وثيقة سفر باسم الإمبراطور والإمبراطورة أمر غير مناسب، وفق وثيقة صادرة عام 1971.

وقبل أي زيارة خارجية للإمبراطور والإمبراطورة، تتولى وزارة الخارجية اليابانية إخطار الدولة المضيفة مسبقًا بموعد الزيارة، لتُستكمل الإجراءات الرسمية اللازمة من دون الحاجة إلى إصدار جواز سفر لهما.

ويُعد هذا الامتياز من أكثر التقاليد البروتوكولية ندرة في العالم، إذ يقتصر على الملك البريطاني والزوجين الإمبراطوريين اليابانيين.