الإمارات والعراق في صدارة بطولة زايد العربية للسنوكر والبلياردو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

توّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، منتخب السنوكر بالمركز الاول في بطولة زايد العربية التي اختتمت مساء أول من أمس في الفجيرة، فيما تقاسم المركز الثالث مناصفة مع منتخب فلسطين في منافسات البلياردو.

وفي الترتيب العام للبطولة، حلّ العراق أولاً برصيد 15 ميدالية (5 ذهبية و4 فضية و6 برونزية)، والمنتخب الوطني ثانياً برصيد 11 ميدالية (5 ذهبية وفضيتان و4 برونزية)، والأردن ثالثاً بست ميداليات، وذلك في حفل ختام البطولة الذي أقيم بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة عبدالعزيز بوهندي، ورئيس الاتحاد العربي المصري عمر الخرادلي، وأمين عام اتحاد الإمارات سلطان الجوكر، وممثلي المنتخبات المشاركة.