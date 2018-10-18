زاكيروني يقود المنتخب للفوز بمباراتين رسميتين في 367 يوماً

المصدر: منصور السندي - دبي

أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره الخارجي بمدينة برشلونة الإسبانية، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبَي هندوراس (1-1) وفنزويلا (صفر-2).

وتعد مواجهة الأخير بمثابة المباراة رقم 14 للمنتخب في عهد المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، الذي أكمل حالياً عاماً في قيادة المنتخب، إذ أمضى حتى الآن 367 يوماً منذ تعاقد اتحاد الكرة معه في 15 أكتوبر من العام الماضي، وبدأ مشواره رسمياً مع المنتخب من خلال قيادته له في المباراة الودية التي خاضها مع منتخب هاييتي، وانتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد.

وقاد زاكيروني المنتخب في 14 مباراة رسمية وودية، فاز في خمس، وخسر في ست، وتعادل في ثلاث، فيما لعب المنتخب خمس مباريات رسمية في كأس الخليج الأخيرة، فاز في مباراتين أمام كل من العراق وسلطنة عمان، وتعادل في مثلهما، وخسر في واحدة.

واعتبر مدرب المنتخب السابق، الدكتور عبدالله مسفر، أنه من الصعب تقييم عمل زاكيروني، بعد مرور عام على توليه مهمة تدريب الأبيض، لأن المنتخب لم يخضع في عهده لمباريات قوية، بما فيها بطولة كأس الخليج الأخيرة التي أقيمت في الكويت، مشدداً على أن التقييم يجب أن يكون بعد انتهاء كأس آسيا، المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه أن المباريات الودية ليست معياراً لتقييم عمل المدرب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن المنتخب لم يقدم حتى الآن المستوى المقنع للجمهور الإماراتي، إلا أننا نأمل أن يقوم زاكيروني بتعديل وضع المنتخب وتصحيح الصورة، خصوصاً بعد عودة بعد العناصر إلى صفوف المنتخب مجدداً مثل إسماعيل مطر وإسماعيل الحمادي».

وأضاف «حتى الآن لم يخُض المنتخب مباريات قوية خلال فترة تولي زاكيروني تدريبه، لكن يجب علينا أن نعطي المدرب الثقة وندعمه في قيادته للمنتخب الوطني».

وتابع «زاكيروني مدرب صاحب خبرة ولديه سيرة حافلة، لكن منتخب الإمارات يختلف عن إيطاليا وعن اليابان».

واعتبر مسفر أن المنتخب بحاجة، خلال الفترة المقبلة، إلى المحافظة على التشكيلة الأساسية.

نتائج المنتخب مع زاكيروني

1- خسر من هاييتي ودياً بهدف نظيف سجله محمود خميس في مرماه.

2- فاز على أوزباكستان ودياً بهدف علي مبخوت.

3- فاز على العراق ودياً بهدف أحمد مال الله قبل السفر إلى كأس الخليج 23 في الكويت.

4- فاز على عمان بهدف نظيف سجله مبخوت في بداية مبارياته في كأس الخليج في الكويت.

5- تعادل مع السعودية دون أهداف في كأس الخليج 23.

6- تعادل مع الكويت دون أهداف في كأس الخليج 23.

7- فاز على العراق بالركلات 4-2 في الدور نصف النهائي لـ«خليجي 23».

8- خسر من عمان بالركلات 4-5 في نهائي كأس الخليج.

9- خسر من سلوفاكيا 1-2 في دورة تايلاند الودية مارس الماضي.

10- خسر من الغابون بهدف نظيف في دورة تايلاند الودية مارس الماضي.

11- خسر من ترينداد وتوباغو بهدفين نظيفين ودياً استعداداً لكأس آسيا 2019.

12- فاز على لاوس بثلاثة أهداف سجلها مبخوت (هدفان) وعموري.

13- تعادل مع منتخب هندوراس 1-1 وسجل له عموري.

14 - خسر مع فنزويلا بهدفين نظيفين.