شهاب يضيف الميدالية الـ 8 للمنتخب في بطولة زايد للبلياردو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أضاف لاعب منتخب الإمارات للسنوكر محمد شهاب، الميدالية الثامنة للإمارات في بطولة زايد العربية للبلياردو والسنوكر، بعد فوزه بميدالية ذهبية، أمس، في مسابقة السنوكر للكرات الست، عقب تغلبه في النهائي على خالد الأسطل من فلسطين 6-1.

وحقق شهاب ثالث ذهبية شخصية له، والرابعة في البطولة التي تقام في ضيافة الفجيرة، وأصبح مرشحاً بقوة لإحراز الميدالية الخامسة في منافسات الفرق اليوم، ما يؤهله لتكرار إنجاز العام الماضي، عندما فاز بخمس ميداليات في بطولة واحدة، خلال البطولة العربية التي أقيمت بدبي.

في جانب آخر، عقد أمس، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة، بحضور 10 دول. واتخذ المجتمعون عدداً من القرارات، أبرزها إشهار بطولة جديدة بالسنوكر أطلق عليها اسم كأس الاتحاد، وستقام في أبريل من العام المقبل، بينما ستنظم النسخة المقبلة من البطولة في الأردن في أكتوبر 2019، على أن تقام النسخة الثانية في مصر 2020. وتختتم عصر اليوم بطولة زايد بالفجيرة، حيث سيتم تنظيم حفل رسمي لتكريم الفائزين في مختلف الفئات، وكذلك رعاة البطولة.