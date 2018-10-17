انطلاق الألعاب الجماعية في «دورة الشيخة هند للسيدات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات الألعاب الجماعية في النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي.

ويلتقي فريق هيئة الطرق والمواصلات مع فريق النيابة العامة، ضمن المجموعة الثانية من الكرة الطائرة، تليها مباراة فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق بلدية دبي ضمن المجموعة الأولى.

وفي اليد تجمع المباراة الأولى فريق النيابة العامة مع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وتنطلق غداً منافسات كرة السلة والشطرنج والريشة الطائرة، حيث تقام ثلاث مباريات في السلة، تبدأ بلقاء فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي.

وتضم النسخة الخامسة من الدورة 10 رياضات جماعية وفردية، هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ، وكرة الطاولة.