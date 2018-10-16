«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في الساعة الرابعة، عصر اليوم، منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الكبرى من نوعها، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تستمر حتى يوم 30 الجاري، وتضم 10 ألعاب جماعية وفردية.

وتدشن منافسات الدراجات الهوائية فعاليات الدورة بمشاركة 80 دراجة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، يتنافسن على مسافة 16 كيلومتراً في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية بمدينة محمد بن راشد ديستركت 1، فيما تنطلق غداً منافسات بطولتي كرة اليد والكرة الطائرة، وتقام فعالياتها في نادي دبي ستارز بمنطقة المزهر.

وتنطلق منافسات بطولة كرة السلة وبطولة الريشة الطائرة وبطولة الشطرنج الخميس المقبل، حيث تقام السلة والريشة في نادي ستارز، وتقام الشطرنج في نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما تقام بطولة سباق الطريق 3000 متر السبت المقبل، في مضمار الورقاء للجري بحديقة الورقاء، مقابل مركز أسواق، وتنطلق منافسات بطولة البولينغ الاثنين المقبل، حيث تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ، كما تقام منافسات بطولة السباحة يوم 27 الجاري، في مسبح نادي الوصل الرياضي.

وتضم النسخة الخامسة من الدورة 10 رياضات جماعية وفردية، تتنافس فيها منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والألعاب هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ، وكرة الطاولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت، الأسبوع الماضي، مراسم قرعة الألعاب الجماعية للنسخة السادسة من الدورة، وحضرها عدد من منسقات وممثلي المؤسسات المشاركة في بطولات السلة والطائرة واليد، وأسفرت نتائجها عن توزيع الفرق على مجموعات متوازنة، وأوقعت قرعة بطولة الكرة الطائرة فرق كل من: هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق كل من: هيئة الطرق والمواصلات، محاكم دبي، والنيابة العامة، وفي منافسات بطولة كرة السلة جاءت فرق النيابة العامة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الصحة بدبي، ودو في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي.