محمد شهاب يظفر بذهبية السنوكر في البطولة العربية

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز لاعب منتخب السنوكر محمد شهاب، بالميدالية الذهبية في فردي السنوكر، وهي السابعة للمنتخب، ضمن منافسات بطولة زايد العربية لألعاب البلياردو والسنوكر، المقامة في فندق كونكورد الفجيرة، جاء ذلك بعد فوزه في المباراة النهائية، التي أقيمت أول من أمس، على اللاعب العراقي علي جليل 5-3، ولم يكن طريق محمد شهاب في التأهل إلى النهائي مفروشاً بالورود، بل مر بمحطات صعبة أمام لاعبين أقوياء جداً، وذلك بعد فوزه على المصنف الثاني في مصر، المصري محمد هريدي 5-3، بينما فاز في الأدوار الأولى على البحريني حبيب صباح 4-1، وعلى المصري محمد شوقي 5-3، بعد أن قدم أداءً مميزاً في جميع المباريات، بما يعكس مكانته في اللعبة على كل المستويات.

وتشهد البطولة اليوم إقامة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، التي من المقرر أن تشهد اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بتطوير اللعبة، ومكان أقامة البطولة المقبلة.

وبميدالية محمد شهاب، ارتفع رصيد الإمارات إلى أربع ذهبيات وفضية وبرونزيتين، وتعدّ ذهبية محمد شهاب الثالثة له في هذه البطولة فقط، بعد ذهبية الماسترز في الفردي، وفضية الفرق مناصفة مع محمد الجوكر.

من جهة أخرى، لم يحالف الحظ منتخب الإمارات الفرقي للكرات التسع، ضمن منافسات اليومين الماضيين، عندما خسر منتخب (أ) أمام كل من العراق وسورية بنتيجة 2-1، بينما خسر المنتخب (ب) أمام الأردن 3-صفر وأمام البحرين 2-1.من جهته، ثمّن رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد البلياردو والسنوكر، محمد عبدالله، النجاحات التي قدمها لاعبو المنتخب بشكل كامل، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ليس جديداً علينا إحراز الميداليات الملوّنة المميزة، وفنياً تعدّ البطولة الحالية من أصعب البطولات لقوة المشاركين».