مسفر مرشح لتدريب منتخب إفريقي

المصدر: منصور السندي دبي

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب الوطني السابق، الدكتور عبدالله مسفر، تلقى عرضاً لتولي تدريب أحد المنتخبات الإفريقية المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال المصدر إن مسفر سيتوجه اليوم إلى إحدى الدول الإفريقية لبحث العرض المقدم له في هذا الخصوص، ومناقشة التفاصيل المتعلقة بشأنه.

ويملك عبدالله مسفر (55 عاماً) سيرة حافلة في مجال التدريب، فقد سبق له تولي تدريب المنتخب الوطني أكثر من مرة، كان آخرها في 2011 خلال مشاركته في تصفيات كأس العالم 2014، وذلك خلفاً للمدرب السلوفيني السابق ستريشكو كاتانيتش، وكذلك سبق له قيادة المنتخب الأردني، وحقق معه نتائج إيجابية مميزة.

ويعد مسفر أول مدرب إماراتي يدرب خارج الدولة من خلال قيادته منتخب النشامى.

ودرّب عبدالله مسفر أيضاً منتخبي الشباب والأولمبي، فضلاً عن قيادته فرقاً محلية عدة، من بينها العربي، والعروبة، ودبا، والظفرة، وبني ياس، والفجيرة، الذي كان محطته الأخيرة محلياً.

وكان مسفر قد تسلم قيادة فريق الفجيرة في توقيت صعب للغاية، بعد رحيل المدرب واللاعب الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، وتمكن من الصعود بالفريق إلى دوري الخليج العربي للمحترفين من خلال ملحق الصعود، ونال الإشادة من المراقبين، خصوصاً أن فرقة «الذئاب» عانت في تلك الفترة حالة من تراجع المعنويات، قبل أن يستعيد مسفر قوة الفريق ويقوده إلى الأضواء.