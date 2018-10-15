المنتخب الأولمبي يواجه الفراعنة اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مع نظيره المصري في التجربة الودية الثانية، التي ستجمعهما في السادسة والنصف من مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، بنادي شباب الأهلي دبي، في ختام معسكره الحالي الذي يأتي في إطار تحضيراته لخوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال مدير المنتخب جمال بوهندي إن «المنتخب استفاد الكثير من التجربة الأولى، خصوصاً أنها أمام منتخب من المنتخبات العربية والإفريقية القوية، وسنحت لنا خلالها فرصة تجربة العديد من اللاعبين المنضمين حديثاً لصفوف الأبيض الأولمبي، ومعظمهم لم يلعب الكثير من المباريات في الدوري، مقارنة بلاعبي المنتخب المصري الذين يشاركون مع أنديتهم في مباريات الدوري المصري».

وأكد بوهندي أن هناك المزيد من المباريات الودية التي سيخوضها الأولمبي خلال معسكراته المقبلة، ضمن البرنامج المعد من قبل لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، لتكون خير تحضير للاستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب الأولمبي قد خاض مباراته الودية الأولى أمام شقيقه المصري، الجمعة الماضية، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.