ميداليات جديدة للإمارات وذهبية لفلسطين في كأس زايد للبلياردو

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

رفعت الإمارات من غلة الميداليات في كأس زايد للبلياردو والسنوكر بالفجيرة، بعد أن أحرز المنتخب ميداليتين برونزيتين، نالهما محمد الجوكر في فردي الماسترز للسنوكر، ومنتخب الإمارات بالكرات الثماني. ونجح منتخب فلسطين في تحقيق أول ميدالية ذهبية، وفضية لمنتخب العراق.

وفي الكرات التسعة بالبلياردو فاز محمد الحوسني على الجزائري بوتليليس 9-3، وصلاح الريماوي على السوري أزهر محمد 9-4، وعلى اللبناني محمد البرجاوي 9-3، وفاز عبدالله العامري على الأردني أحمد الجلاد 9-8.

وجاءت ذهبية فلسطين على حساب العراق 3-2.

من جهته، وصف الأمين العام لاتحاد البلياردو والسنوكر سلطان الجوكر البطولة بانها الأقوى، وقال لـ«الإمارات اليوم»: وجهت لاعبي منتخبي لتقديم أفضل مستوى ممكن من أجل نيل أكبر عدد من الميداليات.