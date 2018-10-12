عموري ينقذ المنتخب أمام هندوراس

المصدر: منصور السندي-دبي

أنقذ لاعب المنتخب والهلال السعودي عمر عبد الرحمن ،المنتخب الوطني لكرة أمام هندوراس بتسجيله هدف التعادل بعدما كان متأخرا بهدف دون رد في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن تحضيرات المنتخب لكأس اسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، إذ سجل منتخب هندوراس هدف التقدم عن طريق اللاعب روميل روبنسن " 15" وعادل لمنتخب الإمارات عمر عبد الرحمن" 32" من تمريرة رائعة من قائد المنتخب إسماعيل مطر.

ودفع المدرب زاكيروني باللاعب إسماعيل مطر ضمن التشكيلة الأساسية، حيث ارتدي شارة القائد في المباراة، فيما غاب عن التشكيلة كل من علي مبخوت وأحمد خليل لخضوعهما لبرنامج علاجي تحت إشراف الكادر الطبي للمنتخب.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت الحارس خالد عيسى وإسماعيل أحمد وخليفة مبارك ومحمد برغش ومحمود خميس و علي سالمين وعامر عبد الرحمن وخميس إسماعيل وعمر عبد الرحمن وخلفان مبارك وإسماعيل مطر.

وسيخوض المنتخب تجربة ودية أخرى يوم 16 الجاري أمام منتخب فنزويلا.