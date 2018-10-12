«اتحاد الكرة» طلب عدم بث مباراة المنتخب مع هندوراس

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر في مؤسسة دبي للإعلام لـ«الإمارات اليوم»، أن عدم بث مباراة المنتخب الودية الدولية مع نظيره منتخب هندوراس، التي أقيمت، أمس، على ملعب لويس كومبانيس بمدينة برشلونة الإسبانية، خلال معسكره الخارجي المقام هناك، جاء بطلب من اتحاد الكرة. وأضاف المصدر «نعتذر للجمهور عن عدم بث المباراة لأسباب خارجة عن إرادتنا».

ويلعب المنتخب في كأس آسيا المقبلة، التي تستضيفها الإمارات يناير المقبل، ضمن المجموعة الأولى التي تضم، إلى جانبه، منتخبات البحرين والهند وتايلاند، إذ يستهل مشواره في البطولة بلقاء البحرين في الخامس من يناير المقبل.

وسيخوض المنتخب مباراته الودية المقبلة في معسكر برشلونة أمام فنزويلا 16 الجاري. ويقيم المنتخب حالياً معسكر إعداد خارجي بمدنية برشلونة الإسبانية، يستمر حتى الثلاثاء المقبل.

ويعوّل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني، كثيراً على معسكر برشلونة في تطبيق خططه الفنية، من أجل تحضير المنتخب لكأس آسيا، خصوصاً أن القائمة الجديدة شهدت ضم بعض العناصر، من بينهم قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر، إضافة إلى وجود كبار اللاعبين ضمن القائمة الجديدة.