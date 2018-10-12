العروبة وحتا يبحثان عن فوز جديد في الكأس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يشهد الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة اليوم، إقامة مباراتين، تنطلق الأولى في الساعة الخامسة وخمس دقائق بين مصفوت والتعاون، بينما يلعب العروبة مع حتا في الساعة السابعة والنصف.

وتستأثر المباراة الثانية بالإثارة والقوة، خصوصاً أنها تضم فريقين مرشحين بقوة للتأهل إلى دور الـ16، وكلاهما يبحث عن فوزه الثاني في المسابقة، حيث سبق لحتا أن حقق فوزاً كبيراً على مصفوت في الجولة الماضية 4-3، بينما فاز العروبة على الذيد بهدفين نظيفين.

وقال مدرب العروبة سيرجيو، لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالتفاؤل لمستوى المردود الفني العام للفريق بعد مباراة الذيد».