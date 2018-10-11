اتحاد البلياردو والسنوكر يقدم الموهبتين سيف وسهيل الزعابي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قدم اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر لاعبين موهوبين يعوّل عليهما أن يكونا من نجوم المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر في المستقبل القريب، لتمثيل المنتخبات الوطنية، وهما الشقيقان سيف سعيد الزعابي وسهيل سعيد الزعابي، اللذان يشاركان في النسخة الحالية من بطولة زايد العربية لألعاب البلياردو والسنوكر، المقامة في فندق كونكورد الفجيرة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. وخاض اللاعبان مباراتين، لكنهما خسرا أمام نظرائهما من سورية ومصر، بعد أن قدما أداءً جيداً.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد، سلطان الجوكر، لـ«الإمارات اليوم»: «قدم اللاعبان أداءً رائعاً، كشف عن موهبة مميزة، كما أن والدهما سعيد الزعابي هو بطل إماراتي من أصحاب الإنجازات في اللعبة نفسها، وله رصيد طيب في النجاح، وهو ما سيساعدنا على تأهيلهما بشكل مميز وسريع، وسنعمل دراسة عن مقوماتهما الفنية والذهنية من أجل تقديم أفضل دعم يساعدهما على مواصلة العطاء».

من ناحية ثانية، تأهل لاعب المنتخب الوطني للسنوكر، محمد شهاب، لخوض المباراة النهائية للماسترز، وخاض النهائي في ساعة متأخرة، مساء يوم أمس، أمام اللاعب المصري وائل طلعت، وتأهل اللاعبان إلى النهائي بعد فوز محمد شهاب على مواطنه محمد الجوكر 3-صفر، بينما صعد المصري وائل طلعت إلى النهائي بعد فوزه على العراقي فراس كامل 3-صفر أيضاً.

وعوّض منتخب الإمارات للبلياردو إخفاقاته في منافسات الفردي، محققاً انتصارين باهرين في الفرق،‏ لثماني كرات، حيث فاز منتخب الإمارات (أ) على منتخب البحرين 3-صفر، وعلى سورية 2-1، وتقدم نحو الأدوار المتقدمة، وفي بقية النتائج فاز منتخب العراق على ليبيا 3-صفر، وفازت السعودية على سورية والأردن 3-صفر، وفلسطين على الجزائر 3-صفر، بينما خسر منتخب الإمارات (ب) أمام العراق 1-2، وذلك ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية. من ناحية أخرى، جرت أمس قرعة منتخبات السنوكر للناشئين، حيث يلعب منتخب الإمارات (أ) أمام مصر، بينما يلعب منتخب الإمارات (ب) أمام السعودية، وانطلقت المنافسات مساء أمس، على أن تختتم اليوم.