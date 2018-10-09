لجنة التراخيص تمنح 11 نادياً الرخصة الآسيوية

المصدر: أحمد طارق-دبي

قررت لجنة التراخيص الابتدائية في اجتماعها، برئاسة عمر الحاي الميدور، منح الترخيص الآسيوي 2019 لـ11 ناديا إماراتيا، بعد استيفائهم جميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية.

والأندية هي شباب الأهلي دبي، العين، الظفرة، عجمان، النصر، الوحدة، الوصل، دبا الفجيرة، الإمارات، حتا والشارقة.

وقررت اللجنة عدم منح الترخيص الآسيوي 2019 لنادي الجزيرة، لعدم استيفائه للمعيار المالي بنظام تراخيص الأندية.

وسيتم منح الأندية التي لم تحصل على الرخصة، فرصة لاستئناف قرار اللجنة في فترة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تسليم القرار.

وكانت لجنة دوري المحترفين قد قامت بتنظيم ورش عمل تعريفية للأندية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وشرحت خلالها جميع تفاصيل متطلبات الترخيص، ومواعيد تقديم المستندات في البرنامج الإلكتروني CLAS التابع للاتحاد الآسيوي.