عموري يصل إسبانيا ويلتحق بمعسكر المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مشرف المنتخب الوطني عبد الله صالح، أن لاعب نادي الهلال السعودي والمنتخب عمر عبد الرحمن، وصل إلى مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الإثنين وانضم لمعسكر المنتخب الحالي الذي يقام هناك ويستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري استعدادا لكأس أمم آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل، مشيرا إلى أن عموري كان قد تخلف عن الالتحاق بالمنتخب نظراً لارتباطه مع فريقه الهلال للمشاركة معه في مباراة كأس السوبر السعودي – المصري التي جمعت فريقي الهلال السعودي والزمالك المصري في العاصمة السعودية الرياض وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال عبد الله صالح لـ "الإمارات اليوم" اللاعب عموري وصل بالفعل إلى إسبانيا والتحق بالمعسكر بعدما تأخر عن الانضمام بسبب ارتباطه مع فريقه الهلال السعودي خلال مباراة كأس السوبر السعودي –المصري".

وظهر عموري الذي يعد أحد العناصر المؤثرة في صفوف المنتخب، بمستوى فني متطور خلال مباراة كأس السوبر السعوي- المصري وقدم أداء رائع واجاد مع فريقه الهلال.