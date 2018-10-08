جمعية الإمارات لبيوت الشباب تبحث التعاون مع الاتحادات والأندية الرياضية

المصدر: محمد فاضل - دبي

بحث مجلس إدارة جمعية الامارات لبيوت الشباب المنبثق عن الهيئة العامة للرياضة عقد اتفاقيات للتعاون مع الاتحادات و الاندية الرياضية والجمعيات الشبابية بالدوله لخدمة قطاعي الشباب و الرياضة وبما يساهم بنقلة نوعية مضافة للرياضة الاماراتية .

جاء ذلك في الاجتماع الاول للجمعية بعد اعادة تشكيلها، برئاسة رئيس مجلس الادارة جاسم علي عبدالله رجب، وتم خلاله توزيع الحقائب الإدارية للسنوات الاربع المقبلة، وذلك بحضور جميع الاعضاء، ونصب احمد بن عيسى السركال نائب رئيس مجلس الادارة، بينما تسلم مهام الامين العام عبدالرحمن محمد السبب، والمدير المالي احمد عبدالملك اهلي، ورئيس لجنة الاستراتيجية منصور يوسف بهروزيان، اضافة الى كونه مساعدا للمدير المالي.

واسندت مهام رئيس لجنة المنشآت لحسن عبدالرحمن الهاجري، واسندت مهام لجنة الانشطة والفعاليات الرياضية والشبابية الى عبدالعزيز سيف الافخم، وفي اول القرارات تم بحث تعزيز التواصل مع الاتحادات الرياضية وتوسيع قاعدة تنظيم الاحداث الرياضية في مختلف امارات الدولة، كما وتم اعتماد مشاركة الجمعية في المؤتمر الدولي الثاني و الخمسين الذي ينظمه الاتحاد الدولي لبيوت الشباب في ايسلندا،