5 ملاحظات فنية في فوز الوحدة على «الصقور»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد فريق الوحدة من رأس الخيمة بثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على الصقور 3-1، وتركت المباراة خمس ملاحظات فنية على الفريقين.

أولاها أن الصقور لم يستفد حتى الآن من أجانبه باستثناء الغيني أبوبكر سيالا، الذي وجد في المباريات الخمس، عكس الثلاثة الآخرين.

وثانيتها، أنه رغم فوز الوحدة إلا أن هناك ثغرات واضحة في دفاع الفريق، وظهرت أكثر من فرصة خطرة للاعب الإمارات وليد عمبر حين انفرد بمرمى العنابي.

أمّا الملاحظة الثالثة، فهي استمرار تألق المغربي مراد باتنا، الذي نجح في إحراز هدفين وصناعة هدف للعنابي.

والرابعة، كشف مدافع الإمارات، سعد سرور، مدى المعاناة التي يعيشها فريقه بسبب اختلاف طريقة اللعب من مباراة لأخرى وعدم جاهزية الأجانب.

وأخيراً، حفاظ قائد الوحدة، إسماعيل مطر على تألقه ولمساته الفنية في المباراة أمام الإمارات، ليؤكد وجهة النظر الصحيحة لمدرب المنتخب الذي قرر تواجد اللاعب في قائمة الأبيض الأخيرة، بعد أن استحق ذلك عن جدارة في مباريات فريقه الأخيرة.

الوحدة ينتقد قرارات «الفيديو»

أصدر نادي الوحدة بياناً رسمياً يطالب فيه اتحاد الكرة ولجنة المحترفين بضرورة اتخاذ خطوات متسارعة لتدريب وتأهيل الحكام على استخدام تقنية الفيديو في مباريات الدوري، مؤكداً في بيان صحافي تضرر الفريق في مبارياته الأخيرة التي تم فيها استخدام تقنية الفيديو ولم يحصل على حقوقه.

وأكد النادي دعمه لقضاة الملاعب، وانتقد بشدة ما حصل معه في آخر جولتين أمام بني ياس وفريق الإمارات، وقال إن القرارات جاءت معاكسة بعد استخدام التقنية في بعض الحالات، متفاجئاً من التأخر في اتخاذ القرار أكثر من المعدل الطبيعي، مشيراً إلى أن هذا يؤكد عدم جاهزية الحكام.

إبراهيم الديب - أبوظبي