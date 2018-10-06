مسافي يهزم العربي في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

تغلّب فريق مسافي على العربي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، التي انطلقت أمس، وقسّمت الفرق المشاركة فيها إلى مجموعتين، وتلتقي على نظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل إلى الدور الثاني للكأس صاحبا المركز الأول في كل مجموعة.

وسجل سعيد الشهياري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من المباراة التي شهدت طرد لاعب مسافي، الغيني سيمون بيري فيندونو، في الدقيقة 60.

وفي البطولة نفسها، يلتقي عند الساعة الـ17:10 من مساء اليوم فريقا الذيد والعروبة، بينما يتواجه في السابعة والنصف مساءً فريقا حتا ومصفوت.