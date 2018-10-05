المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تسجيل

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الغولف اقترب من الاستعانة بخدمات اللاعب الهندي أركيش بهاتيا، (21 عاماً)، وضمه إلى المنتخبات الوطنية ضمن فئة اللاعبين المقيمين، خصوصاً أنه تألق في البطولات المحلية وجولة مينا.

منصب

ينتظر إداري اتحاد لعبة جماعية قرار تعيّينه رسمياً في منصب مهم، بعدما تم ترشيحه ليكون مساعداً لمسؤول إدارة مهمة في الاتحاد، في إطار التوجه الجديد للاتحاد المعني، بمنح الكفاءات الوطنية فرصة شغل المناصب الإدارية العليا.

إداري

علمت «الإمارات اليوم» أن مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بصدد تعيين عضوي مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ثابت سهيل، مديراً للفريق الأول لكرة القدم، وراشد مرزوق، إدارياً بديلاً لعلي عباس، الذي تقدم باستقالته أخيراً.

مسابقة

أطلقت شركة كرة القدم بنادي الشارقة عبر الحساب الرسمي في «تويتر» مسابقة جماهيرية أسبوعية قبل كل مباراة للفريق، هدفها الحصول على أكبر قدر من تفاعل جماهير الملك، خصوصاً أن الفريق يمر حالياً بأزهى فتراته، ويحتاج إلى وقفة الجماهير كافة.

غسيل

استغلّ أحد أندية دوري الخليج العربي، الإقبال الجماهيري الكبير في مباراة الفريق الأخيرة، ووفر خدمة غسيل السيارات للجمهور، أثناء المباراة، الأمر الذي لاقى إعجاباً بالفكرة.

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