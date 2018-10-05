الطلياني رئيساً للجنة اليوم الرياضي في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، تكليف عدنان الطلياني، رئاسة لجنة اليوم الرياضي، وإعداد خطط العمل والبرامج التي سيتم تنفيذها في هذا اليوم، كما نوقشت ترتيبات تنظيم المجلس مؤتمراً ومعرضاً رياضياً دولياً.

ومن أبرز الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع، حرص المجلس على عرض استراتيجية شاملة للرياضة في الإمارة، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة الاستراتيجية برئاسة الدكتور عبدالله عبدالرحمن، وعدد من الأعضاء والخبراء المتخصصين في مجال الاستراتيجيات.

وبحث المجلس أيضاً آخر ترتيبات استضافة الإمارة الباسمة إحدى مراحل طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية 2019، وتنظيم الماراثون الصحراوي، واعتماد خطة تطوير العيادات الطبية في الأندية.

وناقش الأعضاء العديد من الموضوعات وعلى رأسها إعادة تشكيل لجنة الاحتراف، برئاسة حسن عبدالوهاب، كما عرض المستشار سعيد الذباحي، رئيس اللجنة القانونية، آخر مستجدات إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الرياضي، وهذا إلى جانب آخر مستجدات وتحضيرات مجموعة الشارقة في كأس آسيا لكرة القدم، وموضوعات أخرى كثيرة.

وفي ما يخص الأندية، فقد تمت الموافقة على استبدال عضو في مجلس إدارة اتحاد كلباء، بجانب مناقشة تبعية نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ليكون تحت مظلة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مع مناقشة مقترح تحويل اللجنة الدائمة لسباقات الهجن بالشارقة، إلى نادي الشارقة لسباقات الهجن، على أن يتم إعداد دراسة بهذا المقترح.