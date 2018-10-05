الوحدة يأمل العودة من رأس الخيمة بـ 3 نقاط

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ رأس الخيمة

يأمل الوحدة العودة إلى الانتصارات، وتعويض خسارته في الجولة الماضية، عندما يحل اليوم ضيفاً على فريق الإمارات في رأس الخيمة عند الساعة 17:10، في المباراة التي ستقام على استاد الإمارات، ليفقد الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم، وستكون المهمة صعبة أمام فريق يلعب على أرضه، ومتحمس أيضاً لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن وقف رصيده عند ثلاث نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم.

وكان الوحدة قد خسر أمام بني ياس الصاعد حديثاً لدوري المحترفين بنتيجة 4-2، في واحدة من مفاجآت البطولة، ليبقى رصيده عند تسع نقاط، بينما خسر الإمارات بصعوبة أمام الوصل بنتيجة 1-2، ليتلقى الفريق الخسارة الثالثة له هذا الموسم.

ويعاني الفريقان ضغوط الفوز والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن بالتأكيد الرغبة أكبر لفريق الوحدة الذي يبحث عن التتويج باللقب، ويبحث عن كل نقطة، أما الإمارات فيبحث فقط عن البقاء في البطولة، مثلما صرح مدرب الفريق، التونسي جلال قادري، وبالتالي فإن حسابات وضغوط المنافسة على اللقب تختلف عن مثيلتها الباحثة عن البقاء في البطولة فقط.

واكتمل فريق الإمارات بنسبة 90% بوجود لاعبيه الأجانب، ولكن يبدو من المؤكد عدم الدفع باللاعب الأسترالي ابيني، إضافة إلى اللاعب الفرنسي شيخ دياباتي.