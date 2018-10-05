المنتخب الأولمبي يواجه مصر ودياً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الأولمبي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري يومي 12 و15 أكتوبر الجاري باستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي دبي، ضمن معسكره الداخلي الذي سيقام في الفترة من السادس إلى 15 أكتوبر في أولى محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي ستنطلق اعتباراً من شهر مارس المقبل، وستسحب قرعتها في السابع من نوفمبر المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.

واختار المدير الفني للأبيض الأولمبي ماسيج سكورزا 25 لاعباً للمعسكر، هم: محمد علي شاكر (عجمان)، سعيد جمعة السعدي، سليمان ناصر العامري، علي محمد أحمد (العين)، عيسى محمد العتيبة، محمد عمر العطاس، زايد عبدالله العامري، عبدالرحمن عبدالله العامري، فيصل أحمد المطروشي (الجزيرة)، علي خالد البلوشي (حتا)، غيث حسين عبدالرحمن، محمد إبراهيم الجسمي، جاسم يعقوب البلوشي (النصر)، محمد هلال النعيمي، أحمد سلمان العكبري، خالد إبراهيم الظنحاني (الوحدة)، عبدالله جاسم علي (الوصل)، خالد عبدالرحمن البلوشي، عبدالعزيز حمد صالح (بني ياس)، خالد محمد عبيد، أحمد عامر النقبي (اتحاد كلباء)، إسماعيل خالد خميس، محمد جمعة عيد (شباب الأهلي دبي)، ماجد إبراهيم سرور (الشارقة)، خليفة عبدالله خاطر (الفجيرة).

والجهاز الإداري والفني: مترف علي الشامسي (مشرفاً)، جمال أحمد بوهندي (مديراً)، ماسيج سكورزا (مدرباً)، خالد علي ورافييل جاناس (مساعدين للمدرب )، نادر لمياغري (مدرباً لحراس المرمى)، فويتيك (مدرباً للياقة البدنية)، عبدالله الجليد (معالجاً طبيعياً)، كريستيان تاناسي (مدلكاً)، جمال الحاج (مسؤولاً للمهمات).

ويبدأ الأبيض الأولمبي تجمعه في دبي غداً، على أن يؤدي تدريباته اليومية بملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

ويعتبر التجمع الحالي هو الأول للأبيض الأولمبي، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الشهر الماضي.