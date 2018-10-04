راشد بن حمدان: شعار النصر يستحق أن يُبذل من أجله الغالي والنفيس

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

قام ‏الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ‏رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي بزيارة للنادي التقى خلالها مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري للفريق، وترأس سموه في مستهل زيارته اجتماع مجلس إدارة النادي وبحضور أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي، مؤكداً على أهمية التحديات التي تنتظر النادي في المرحلة القادمة، واضعاً ثقته في القائمين على إدارة شؤون النادي، مثمناً جهود كل من يعمل من أجل رفعة البيت الأزرق والمخلصين لنادي النصر.

ثم تجول سموه في أروقة ستاد آل مكتوم واستمع إلى شرح وافٍ من نائب ‏رئيس مجلس إدارة النادي أحمد هاشم خوري، حول الأعمال الإنشائية الجارية والتي شارفت على الاكتمال استعدادا لاستضافة مباريات بطولة كأس آسيا والتي تستضيفها دولة الإمارات في يناير 2019، وثمن سموه الجهود المبذولة من قِبَل الشركة المنفذة لأعمال تطوير ستاد آل مكتوم والجهات المعاونة وعلى رأسها شرطة دبي، بلدية دبي، مجلس دبي الرياضي، مُوجهاً سموه بضرورة مواصلة العمل الجاد وبذل مزيد من الجهد ليُصبح ستاد آل مكتوم درة ملاعب الإمارة ومسرحاً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وبعد ذلك حرص سموه على حضور جانب من الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم في الملعب الفرعي، حيث ألقى كلمة على اللاعبين مطالباً اياهم ببذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل عودة النصر إلى مكانته الطبيعية، وشدد سموه خلال كلمته على أن شعار النصر يستحق أن يُبذل من أجله الغالي والنفيس وطالب اللاعبين بضرورة التحلي دائماً بالروح القتالية في الملعب وأن يبذلوا أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز حتى يعود العميد إلى منصات التتويج.

وقدم اللاعب أحمد الياسي قائد الفريق الأول نيابة عن اللاعبين الشكر لسموه على كل ما يقدمه لهم من أجل رفعة الفريق، مُعرباً عن اعتزاز اللاعبين وتقديرهم الكامل لزيارة سموه ولقاءه بهم للشد من أزرهم وتحفيزهم للمواجهات المقبلة، معاهدين سموه أن يقدموا المستوى الذي يليق باسم وشعار نادي النصر.

رافق سموه خلال الزيارة نائب ‏رئيس مجلس إدارة أحمد هاشم خوري، ورئيس شركة النصر لكرة القدم عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، ورئيس شركة النصر للألعاب الرياضية عبدالرزاق الهاشمي، و رئيس شركة النصر للاستثمار ابراهيم الفردان، وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي.