نجوم «السباق إلى دبي» يهزمون تايغر وودز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستحتضن دبي الفريق الأوروبي الذي توج بلقب كأس رايدر العريق، بعد تفوقه على فريق الولايات المتحدة الأميركية، من خلال مشاركة لاعبي الفريق الأوروبي في بطولة «جولة موانئ دبي العالمية»، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وتألق الإنجليزي تومي فليتوود حامل لقب «السباق إلى دبي» والإيطالي فرانشسيكو موليناري متصدر ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، ليقودا الفريق الأوروبي لتحقيق انتصار كبير على الفريق الأميركي الذي يضم تايغر وودز بعد منافسات شهدتها أعداد قياسية من الجماهير في فرنسا.

ودخل موسم «السباق إلى دبي» مراحل الحسم مع تبقي ست بطولات حتى موعد بطولة جولة موانئ دبي العالمية في نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 60 لاعباً.