منتخب الشطرنج يصل إلى النقطة الـ 13 في الأولمبياد العالمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعادل منتخب الرجال للشطرنج مع اليابان في الجولة السابعة من الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 43، المقام حالياً بمدينة بتومي الجورجية، وحصد نقطتين، بعد فوز عمر نعمان وعمران الحوسني، وخسارة جاسم الحوار وعمار السدراني، ورفع منتخب الرجال رصيده إلى 13 نقطة، ويأتي عمران الحوسني في مقدمة اللاعبين المتميزين، بعدما حقق أربع نقاط في سبع جولات، يليه عمر نعمان ثلاث نقاط، وجاسم الحوار وإبراهيم سلطان ولكل منهما 2.5 نقطة، وعمار السدراني برصيد نقطة واحدة، إلا أن الأخير يعد من اللاعبين الصغار الذين ينتظرهم مستقبل كبير، ومشاركتهم في الأولمبياد لاكتساب الخبرة.

في الوقت الذي جمع منتخب السيدات 12.5 نقطة، رغم خسارته في آخر جولتين أمام منتخب الجزائر ومنتخب مونتنغرو، وتتصدر روضة السركال وآمنة نعمان أفضل النتائج، بعدما سجلت كل لاعبة ثلاث نقاط، فيما سجلت عائشة سرحان المعيني 2.5 نقطة، ووافية درويش ومريم عيسى لكل منهما نقطتان.

من جانب آخر التقى سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا عيسى عبدالله الباشه النعيمي، بعثة المنتخب الوطني للشطرنج المشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج.