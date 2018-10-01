علي صلاح.. أول لاعب من مواليد الدولة يحرز ميدالية آسيوية في القوة البدنية

المصدر: محمد فاضل - دبي

بات لاعب منتخب الشباب للقوة البدنية علي صلاح العامري 18 سنة، أول لاعب يحرز ميدالية قارية مستفيداً من قرار صاحب السمو رئيس الدولة، بالسماح للمقيمين ومواليد الدولة وحملة المراسيم وأبناء المواطنات بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية، وذلك بعد فوزه بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للقوة البدنية التي اختتمت الأسبوع الماضي، في نادي دبي لأصحاب الهمم في وزن تحت 120 كيلوغراماً، ونظمها الاتحادان الإماراتي والآسيوي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وعبر اللاعب علي صلاح عن سعادته لهذه التجربة ونجاحها، مقدماً الشكر لمن أسهم في نجاحها، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أتقدم بالشكر والتقدير لترشيحي للمشاركة في البطولة وللدعم الكامل من قبل اتحاد بناء الأجسام ووالدي المحاضر الدولي صلاح العامري ومدير المنتخب فيصل الغيص الزعابي، ولكل من ساعدني، وبالتأكيد تعد هذه الميدالية لحظة فارقة في حياتي الرياضية وأتطلع إلى المزيد مستقبلاً».

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية محمد المري «فوز اللاعب علي صلاح بالميدالية البرونزية يعد محطة مهمة بالنسبة لرياضة القوة البدنية، وذلك من منطلق الاستثمار في الموارد البشرية في الدولة، وبما يعود بالنفع على المجتمع، ونتطلع إلى مزيد من العمل للنجاح في هذا الجانب»، مثنياً على الروح الرياضية العالية التي أدى بها اللاعب المنافسات، مؤكداً أنه يملك إمكانات فنية مميزة.

من جهته، كشف عضو مجلس الإدارة ومدير المنتخب فيصل الغيص الزعابي، أن استكشاف اللاعب تم من خلال متابعته في احدى البطولات الجامعية، موضحاً لـ«الإمارات اليوم»: «بادرنا بإشراك اللاعب بعد مشاهدته وهو يشارك في إحدى البطولات الجامعية، وتم اختياره لتمثيل منتخب الشباب ومنحناه الفرصة الفنية كاملة، وأثبت جدارته وأحرز ميدالية برونزية وكان قريباً من الفضية، وأبواب المنتخبات مفتوحة امام أقرانه، ولن نتأخر في تقديم المشورة الفنية في هذا الجانب».