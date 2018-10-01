يوفانوفيتش لا يتحمل هزائم النصر

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

حافظ فريقا الشارقة والعين على صدارة دوري الخليج العربي بعد انتهاء الجولة الرابعة، ورفض الوحدة الاستمرار معهما بخسارته أمام بني ياس، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء والحصان الأسود الذي يرفض الخسارة حتى الآن بالتعادل في ثلاث مباريات والفوز في مباراة، ليبقى الزعيم والملك في الصدارة بالعلامة الكاملة التاريخية للفريقين في دوري المحترفين، حيث لم يسبق لهما من قبل أن حققا أربعة انتصارات متتالية في بداية البطولة.

واستحق بني ياس لقب صائد الكبار، بعدما عرقل الجزيرة في الجولة الثالثة، وأبعده عن الصدارة، ليأتي هذه لجولة ويعرقل الوحدة، في المقابل أحبط الوحدة جمهوره بالخسارة المبكرة، ليكشف عن مشكلات، خصوصاً في خط الدفاع.

اتحاد كلباء أثبت رغبته في التغيير للمرة الأولى في مشاركته مع المحترفين، ودائماً كان يحمل شعار «صاعد هابط»، إلا أنه هذا الموسم أظهر رغبته في التغيير من خلال جمع تسع نقاط في أول أربع مباريات، وهو الفريق الذي كان لا يتخطى 20 نقطة في جميع مباريات الموسم.

وعن الأزمات التي تلاحق النصر، رصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما أسباب الهزائم المتتالية لفريق النصر في دوري الخليج العربي؟»، وتم رصد أربع إجابات، هي: اللاعبون، المدرب يوفانوفيتش، الإدارة، سوء التوفيق.

وكانت النسبة الأكبر من وجهة نظر الجمهور لتحمل هزائم النصر هي الإدارة بنسبة 43%، بينما أرجع 24% من المشاركين السبب الرئيس للاعبين، وأكد 18% أن سبب الإخفاق هو عدم التوفيق، بينما كانت النسبة الأقل للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش بـ14% فقط، ليخرج المدرب من المشكلة الرئيسة للفريق، حيث كان ولايزال من وجهة نظر الجمهور هو صاحب الإنجازات الأخيرة التي تحققت للعميد.

وأكد مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، أن العميد في حاجة ماسة إلى التلاحم من كل محبيه، من أجل العودة إلى مكانته الطبيعية، مشيراً إلى أنه بالفعل هناك عمل، ولكن هناك مشكلات يجب أن يتخطاها اللاعبون، والبداية من غرز الثقة في نفوسهم من أجل العودة إلى الانتصارات والمكانة الطبيعية في جدول الترتيب، موضحاً أن مجلس الإدارة المستقيل عمل ونجح في استقطاب أفضل الأسماء المحلية والأجنبية، لكن النتائج لم تخدمه، فاستقال، وهذا أمر يحسب له أيضاً.

وأشاد خالد عبيد بالفرق الصاعدة، وعلى رأسها بني ياس، الذي يقدم جولات ممتازة. وقال: «تغير بني ياس بشكل كبير، واللاعبون يؤدون المباريات بجدية وبشكل مختلف تماماً، ونجح المدرب في خلق هذه التوليفة الرائعة من اللاعبين الأجانب، وأعتقد أن السماوي سيكون له شأن متميز في البطولة مع الواقعية التي يعيشها المدرب في التعامل مع المباريات».

وأضاف: «هناك طفرة أيضاً في اتحاد كلباء، الذي حقق الفوز في ثلاث مباريات، وهذا لم يحدث من قبل، ليؤكد أن هناك عملاً بالفعل، والعين يحقق الأهم في المباريات، وبدأ في الصعود فنياً مع عودة اللاعبين الأجانب إلى مستواهم الطبيعي، وحامل اللقب دائماً ما يكون في دائرة المنافسة على اللقب، كما كان لفريق الجزيرة كلمة قوية في هذه الجولة، بفضل تألق لاعبيه المواطنين خاصة خلفان مبارك، وعلي مبخوت».

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