بطولة جديدة للجوجيتسو تحمل اسم نائب رئيس الدولة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن اتحاد الجوجيتسو التفاصيل الكاملة لبرنامج أنشطته المختلفة في الموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019، الذي يشمل عدداً كبيراً من البطولات المحلية والعالمية والاستحقاقات الدولية للمنتخبات الوطنية، من بينها إطلاق بطولة جديدة تحمل اسم نائب رئيس الدولة ستقام على ثلاث جولات بنظام الدوري للاعبي الأندية المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بفندق الريتز كارلتون بالعاصمة أبوظبي، بحضور نائب رئيس الاتحاد ممثل دائرة التعليم والمعرفة محمد سالم الظاهري، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للاتحاد سعيد المهيري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد يوسف البطران، ورئيس شبكة قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي، والمدير العام لشركة بالمز الرياضية فؤاد درويش، وممثل شركة الدار العقارية أحمد المطروشي، وممثل «بريميير موتورز» سائد حجازي.

وقال الظاهري، إن «انطلاق الموسم الجديد يشعرنا بالمزيد من الثقة والفخر بما حققناه في نشر اللعبة في الدولة، وبما حصدناه من إنجازات قارية وعالمية، وبما قدمناه من مفاهيم وقيم، وبجانب ذلك فإننا نشعر بمسؤوليتنا المتزايدة تجاه الكشف عن المزيد من المواهب وتأهيل وصقل آلاف الأبطال والبطلات، وتقديم نموذج استثنائي ينظر إليه الجميع بكل تقدير وإعجاب».

وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد «نسعى إلى تقديم موسم جديد استثنائي، نزيد فيه على ما تحقق من إنجازات ونتطلع إلى نتائجه التي نأمل أن تتخطى التوقعات، حيث يصل عدد البطولات المحلية إلى 16 بطولة، بالإضافة إلى خمس بطولات عالمية جديدة تضاف إلى خمس بطولات عالمية أخرى».

وأضاف «يحفل هذا الموسم بالعديد من البطولات المحلية والعالمية، حيث أضيفت بطولة جديدة تحمل اسم نائب رئيس الدولة ستقام على ثلاث جولات بنظام الدوري للاعبي الأندية المواطنين، والجولة الأخيرة تقام في دبي، حيث يتوج من خلالها الفائزون، كما تتواصل بطولة كأس رئيس الدولة هذا الموسم على ثلاث جولات تقتصر فيها المشاركة على اللاعبين المواطنين من الذكور».

وأضاف أن بطولة «أم الإمارات» للسيدات، ستقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبالتنسيق مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وأكد أن «الموسم الرياضي المقبل يزدحم بالمشاركة والتحضير لمجموعة من المسابقات الخارجية التي من المقرر أن يشارك فيها المنتخب، في مقدمتها بطولة العالم في السويد التي ستكون من 21 حتى 25 نوفمبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية المقبلة في الصين 2022».

وأشار الى أن رئيس الاتحاد عبدالمنعم الهاشمي، وجّه بالبدء بالتحضيرات لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبريل المقبل، التي تقام على مدار تسعة أيام، وستنظم بحلة جديدة في ضوء الإنجازات التي تحققت.

وأشاد يعقوب السعدي بدور الاتحاد وجهده المتواصل بقيادة عبدالمنعم الهاشمي في مسيرة الرياضة ليس محلياً فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً، حتى أصبحت أبرز دول العالم في اللعبة.

وقال السعدي «في أبوظبي للإعلام نفخر بإسهامنا ومشاركتنا للاتحاد في ما يقوم به لترسيخ مفاهيم هذه الرياضة، وتحقيق المزيد من انتشارها، ونضع كل إمكاناتنا البشرية والفنية لخدمة هذا الهدف النبيل».

برنامج فحص المنشطات

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير بدء تطبيق برنامج فحص المنشطات في جميع البطولات المحلية على أجندة الموسم الرياضي 2018 - 2019، وإجراء فحص للاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولات من جميع المراحل العمرية، بالإضافة إلى اعتماد برنامج توعية مكثف، حرصاً من الاتحاد على القيام بمسؤوليته المهنية والأخلاقية على أكمل وجه، وضمان تقديم الشفافية الكاملة وتوفير بيئة رياضية صحية وعادلة ومتكافئة تسمح بتنشئة أبطال مستقبليين.