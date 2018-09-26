الإنجليزي لويس يتقدم 101 مركز في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم الإنجليزي، توم لويس، خطوة كبيرة نحو حجز أول ظهور له في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية للغولة العريقة، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف، في نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بعد فوزه بفارق ثلاث ضربات على الأسترالي لوكاس هيربرت وإيدي بيبريل، ليتوج بلقب بطولة البرتغال ماسترز، كأول فوز له في جولة أوروبية منذ فوزه في البطولة نفسها عام 2011.

وقدم لويس أداء رائعاً في الجولة الأخيرة، حيث سجل 66 ضربة، ليحصد اللقب ويتصدر ترتيب البطولة بفارق ثلاث ضربات في ملعب دوم بيدرو فيكتوريا للغولف، وبهذا الفوز انتقل لويس من المركز 163 إلى المركز 62، قاطعاً 101 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 538 ألفاً و928 نقطة، وباتت لديه فرصة كبيرة لحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، المخصصة فقط لأفضل 60 لاعباً في الجولة الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، أنهى هربرت البطولة مشاركاً المركز الثاني ليصبح أيضاً قريباً من «التوب 60» في «السباق إلى دبي»، حيث كسب 201 ألف و937 نقطة، ليتحرك من المركز 103 إلى المركز 64 بمجموع 528 ألفاً و996 نقطة لهذا الموسم.