خزينة الظفرة تستقبل الدفعة الأولى لمشروع السلع في نوفمبر

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة صالح جزلان المزروعي، أن خزينة النادي ستستقبل في نوفمبر المقبل الدفعة الأولى من عائد أكبر مشروع سكني استثماري لمصلحة النادي بمدينة السلع بمنطقة الظفرة، الذي جاء تأسيسه بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة.

وقال صالح لـ«الإمارات اليوم» إن «كل المشاريع الاستثمارية للنادي تسير على قدم وساق، وإنهم سيتسلمون المرحلة الأولى من المشروع السكني في شهر نوفمبر المقبل، وهو عبارة عن ثلاث بنايات ستدخل عائداتها المالية مباشرة لخزينة النادي في إطار الجهود الرامية لتكوين مصادر دخل متنوعة لخزينة النادي، وفي الوقت نفسه لعب دور بارز في تطوير كل مدن منطقة الظفرة».

والمشروع الاستثماري لنادي الظفرة هو عبارة عن مجمع سكني استثماري بمدينة السلع بمنطقة الظفرة، ويهدف لخدمة موظفي الجهات الحكومية والخاصة في مدينة السلع على وجه التحديد، ويتكون المشروع الذي يقع على مساحة 17500 متر مربع من نادٍ صحي وهايبر ماركت ومكاتب و88 شقة سكنية، وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع نحو 37.5 مليون درهم. وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي أن «المرحلة الثانية من المشروع سيتسلمها النادي بصورة تدريجية على أن يكتمل العمل في 2019»، مشيداً في الوقت نفسه بدور شركة الاستثمار في النادي التي تعمل بجد واجتهاد في سبيل توفير مصادر دخل لميزانية النادي.