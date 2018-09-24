«برزة الفجيرة» توصي بنشر مفهوم الثقافة الرياضية

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

وصفت «برزة الرياضيين»، التي نظمتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، دور الإعلام الرياضي بالمهم جداً في تطوير الثقافة الرياضية لدى أبناء المجتمع، وضرورة تعزيزه في نشر ودعم الثقافة الرياضية بالمجتمع، وجاء تنظيم البرزة بهدف الخروج بأفكار ومبادرات ترقى بالرياضة، وتسهم في دعم الحراك الرياضي ونشر الثقافة الرياضية، وجرت بحضور رئيس جمعية الرياضيين، الدكتور أحمد الشريف، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد الظنحاني، ورئيس اتحاد السباحة، سلطان سيف السماحي، ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الدكتور عبدالله آل بركت، وعدد من القيادات الرياضية وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات والأفكار البناءة، أبرزها العمل على نشر مفهوم الرياضة والثقافة الرياضية، ومشاركة النساء في الأندية والمراكز الرياضية، وأكدت البرزة أهمية إشراك القطاع الخاص في الرياضة، وتأهيل الصحافيين في المجال الرياضي لتحقيق الأهداف الوطنية الرياضية، وعقد شراكات بين الإعلام والمؤسسات الرياضية.