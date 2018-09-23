10 مُحبطون بعد الجولة الثالثة للدوري

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

واصلت أندية الوحدة والشارقة والعين تغريدها خارج السرب في دوري الخليج العربي، بتحقيقها الانتصار الثالث على التوالي، بعدما فاز «العنابي» على الوصل بأربعة أهداف مقابل هدف، وتفوق «الزعيم» على النصر بثلاثية نظيفة، وعاد «الملك» بفوز ثمين من أرض شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المقابل أظهرت الجولة الثالثة من الدوري، معاناة العديد من الأندية والمدربين واللاعبين، وحاجتهم إلى تصحيح الأوضاع في الجولات المقبلة إذ أسهمت النتائج في إحباط 10 أشخاص، تستعرضهم «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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